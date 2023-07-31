«За мир»: президент Мексики назвал условие для переговоров России и Украины

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

Президент Мексики заявил об отказе от переговоров по Украине без участия России

«За мир»: президент Мексики назвал условие для переговоров России и Украины

Фото: www.globallookpress.com / White House

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Тема:
Спецоперация

Андрес Мануэль Лопес Обрадор отметил, что его страна не хочет привыкать к ситуации, которая дестабилизирует весь мир.

Мексика готова отправить своих представителей на переговоры по ситуации на Украине, которые организует Саудовская Аравия, но только при условии участия в них обеих сторон конфликта. Такое заявление в интервью журналистам РИА Новости сделал президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие. Если стороны конфликта согласятся и созовут (другие страны. — Прим. ред.) для этой цели. Мы выступаем за мир… Если будут представлены две страны — да», — подчеркнул он.

Президент отметил, что его администрация уже выступала с инициативой по поискам мирного решения конфликта. Посредниками Лопес Обрадор видел папу римского Франциска, премьер-министра Индии Нарендры Моди, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Сегодня глава Мексики по-прежнему настаивает — никому не выгоден вооруженных конфликт на Украине, кроме представителей оружейной промышленности.

«Мы не хотим привыкать к этой ситуации, которая стоит стольких жизней и человеческих страданий и, кроме того, провоцирует нестабильность в мире — экономическую и политическую. Да, мы за любое предложение, ориентированное на достижение мира», — сказал мексиканский лидер.

О планах администрации Саудовской Аравии организовать мирные переговоры в Джидде в августе стало известно на днях. Согласно информации из международной прессы, на встречу будут приглашены делегации из 30 стран, однако Россия не входит в это число. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва планирует наблюдать за ходом мероприятия, чтобы понять его истинные цели.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, на Украине анонсировали скорое начало переговоров с США по гарантиям безопасности. Ожидается, что достигнутые соглашения будут действовать до вхождения Киева в НАТО.

Тема:
Спецоперация
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