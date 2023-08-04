По встречке: четыре человека погибли в ДТП при резком маневре под Волгоградом

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 51 0

Четыре человека погибли при выезде на встречку на трассе под Волгоградом

По встречке: четыре человека погибли в ДТП при резком маневре под Волгоградом

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / VOLG_34MVD

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На трассе столкнулись две машины, в которых также были пассажиры.

Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Волгоградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУМВД России по региону.

Уточняется, что страшная авария произошла на трассе «Волгоград — Каменск — Шахтинский». На 157-километре дороги 70-летний водитель Toyota Auris выехал на встречку и столкнулся с Renault Logan, которым управлял 48-летний мужчина.

В результате ДТП на месте скончались трое — водитель и пассажир виновника аварии, а также пассажирка второго авто. В больнице позднее умер водитель Renault.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по меньшей мере 18 человек погибли и более 20 получили серьезные травмы в автокатастрофе в Мексике.

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