Связь с ангелами или демонами? Почему некоторые люди просыпаются в 4:44

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 14 0

Могут ли существа свыше связываться с вами таким образом?

Связь с ангелами или демонами? Почему некоторые люди просыпаются в 4:44

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago

Бывает такое, что человек часто открывает глаза в 4:44. Он, как правило, сводит все к случайному стечению обстоятельств.

Но на самом деле все не просто так. Портал Rsute.ru назвал причины, из-за которых человек может просыпаться в это время.

Бояться особо не стоит: если вы постоянно пробуждаетесь в 4:44, то это знак того, что ангелы пытаются с вами связаться. Но не волнуйтесь — они не пытаются затащить вас на тот свет, наоборот, они выражают вам свою поддержку и защиту.

Если вам часто на глаза попадается число 4:44, то вы не одиноки. Знайте, что ангелы не спят, они смотрят на вас, чтобы приносить утешение, уверенность и понимание того, что вы можете разделить все трудности с божественными созданиями.

Если вы часто просыпаетесь в 4:44, то можете быть уверены в том, что ваши молитвы были услышаны. Также это число может означать то, что внутри вас происходят перемены, и вы начинаете осознавать свою цель в жизни.

Это время может стать верным указателем того, что нужно доверять интуиции. Не бойтесь слушать голос своего сердца.

Надо помнить, что в этом мире все происходит в нужное время. Если вы часто открываете глаза в 4:44, то вселенная дает вам знак, что она работает вместе с вами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как загадать желание во время потока Персеиды с 12 на 13 августа.

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