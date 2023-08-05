Украинские дипломаты отказываются возвращаться домой из зарубежных командировок

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

«Зеркало недели»: до 60% украинских дипломатов не возвращаются из командировок

Украинские дипломаты отказываются возвращаться домой из зарубежных командировок

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Дома сотрудников посольств ждут безработица и вероятность мобилизации.

С начала 2022 года от 40% до 60% украинских дипломатов не захотели возвращаться на родину после заграничных командировок. Как сообщает обозреватель отдела международной политики издания украинского «Зеркало недели» Владимир Кравченко, ссылаясь в своей статье на источники в дипведомствах, послов дома ждут проблемы с трудоустройством и риск попасть на фронт (мобилизация). И они решают остаться за рубежом, где уже наладили быт и поселили свои семьи.

По данным Кравченко, в минувшем году из США должны были приехать около двух десятков работников консульств, а прибыл только один. Из некоторых посольств не вернулся никто. Дипломаты осознают, что, оказавшись на Украине, могут лишиться возможности видеться с близкими, которые останутся за границей. Как известно, мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну в связи с мобилизацией.

«Когда не возвращаются дипломаты, которые всегда должны на передовой отстаивать интересы своей страны, это означает, что они не верят в будущее этой страны…. Это катастрофа, демонстрирующая несостоятельность государства и его дипслужбы», — подчеркивает Кравченко.

По мнению обозревателя, ситуация в стране — индикатор как для украинского общества, так и для иностранных инвесторов. Он подчеркивает, что решение остаться за рубежом принимают дипломатические служащие всех уровней, начиная с молодых специалистов и заканчивая третьими секретарями и советниками-посланниками. Тем временем более ста профессионалов, преодолевших страх и приехавших домой после длительного отсутствия, просто не могут найти работу в министерстве.

Ранее, писал 5-tv.ru, посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в давнем нарушении духа и буквы Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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