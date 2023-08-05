Сладкая магия: рецепт шоколадного кекса без шоколада

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Изысканный и простой способ приготовления привычного кондитерского лакомства к утреннему чаю — вам точно понравится!

Фото, видео: YouTube / РЕЦЕПТЫ НАТАЛИ; Jens Kalaene / ТАСС;

В современном ритме жизни не так просто выделить достаточно времени для готовки. Однако порой хочется побаловать себя вкусными блюдами и не тратить на это драгоценные часы. В этом вам сможет помочь простой и быстрый рецепт шоколадного кекса без шоколада.

Ингредиенты

Для кекса:

  • Мука пшеничная просеянная — один стакан;
  • Сахар — один стакан;
  • Кефир — один стакан;
  • Яйцо — одна штука;
  • Какао-порошок — две столовые ложки;
  • Разрыхлитель — полторы чайной ложки;
  • Растительное масло — две столовые ложки;
  • Ванильная эссенция — пять капель.

Для глазури:

  • Сметана — две столовые ложки;
  • Сахар — две столовые ложки;
  • Какао-порошок — две столовые ложки;
  • Сливочное масло — 30 граммов.

Способ приготовления

Смешиваем в одной миске стакан просеянной муки, стакан сахара, две столовые ложки какао и полторы чайные ложки разрыхлителя. В другой миске смешиваем один стакан кефира, одно куриное яйцо, две столовые ложки растительного масла и несколько капель ванильной эссенции.

Смешиваем жидкие ингредиенты с сухими в одной миске и перемешиваем до однородной массы.

Форму для запекания предварительно следует обложить пищевым пергаментом. Чтобы кекс не лопнул в духовке, нужно сделать по всей его длине небольшую бороздочку. Разогреваем духовку до 170 градусов. Кекс отправляем запекаться на 50 минут. Вынимаем его и даем остыть 20 минут.

Готовим глазурь. Для этого в небольшой кастрюле следует смешать по две столовые ложки сметаны, сахара и какао-порошка. К ним добавляем примерно 30 граммов сливочного масла. Ставим кастрюлю на плиту и держим глазурь до закипания, при этом постоянно помешивая, чтобы она не подгорела.

Глазурь распределяем равномерно по кексу и ждем, когда она застынет. Приятного аппетита!

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Сладкая магия: рецепт шоколадного кекса без шоколада

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