Шойгу наградит экипаж танка «Алеша», совершившего подвиг в зоне СВО

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 35 0

Шойгу представил к званию Героев экипаж танка «Алеша», отразивший атаку ВСУ

Шойгу наградит экипаж танка «Алеша», совершившего подвиг в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Как солдатам удалось победить противника, превосходящего в силе?

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к званию Героев России экипаж танка «Алеша». Военнослужащие смогли разгромить колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, сообщили в Минобороны.

Солдаты отразили атаку врага, превосходящего в силе. В Минобороны отмечают, что экипаж под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова попал под массированный артиллерийский обстрел ВСУ, водитель-механик получил ранение. Баксисков смог эвакуировать солдата, передать медикам и занять его место.

В это время лейтенант Александр Леваков занял рабочее место командира танка и поехал на помощь российскому мотострелковому полку. Тогда экипаж обнаружил колонну из восьми единиц техники ВСУ, среди боевого вооружения были два танка. Как итог, в ходе боя были ликвидированы два украинских Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин обратился к нации и объявил о начале специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Решить конфликт мирным путем Киев проигнорировал, поэтому власти Москвы решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО определили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия России освободила Новоселовское в ЛНР от украинских террористов.

Тема:
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