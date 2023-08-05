«Литрес» начал внутреннее расследование из-за утечки данных клиентов

Сервис цифровых книг «Литрес» сообщил Роскомнадзору об утечке данных своих клиентов и начал в связи с этим внутреннее расследование, говорится в сообщении Telegram-канала компании.

Прежде в СМИ появилась информация о том, что на просторы интернета попали данные более трех миллионов пользователей книжного сервиса.

«Утечка данных пользователей „Литрес“ действительно произошла. Злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты. Важно, что вся платежная информация в безопасности», — отмечается в послании.

Сотрудники «Литрес» посоветовали пользователям сменить пароль от сервиса и также на всех сайтах, где использовался идентичный или похожий код.

Прежде сервис поиска утечек в Сети DLBI обнародовал, что объем личных данных о жителях РФ за полгода увеличил общее число россиян. По данным специалистов, за первую половину 2022-го злоумышленники выложили 77,8 миллионов записей, а уже за аналогичный период текущего года 188,7 млн. К слову, в Роскомнадзоре обнародовали примерные данные.

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