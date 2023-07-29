Совсем не анонимно: почему сервисы VPN могут быть опасны

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 20 0

Бесплатные сервисы VPN зарабатывают на данных пользователя и могут передавать информацию третьим лицам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Legky; 5-tv.ru

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Друг и помощник, которому вы доверяете, может оказаться предателем.

Многие россияне, чтобы пользоваться заблокированными сервисами или менять данные о геолокации пользователя для сайтов, используют сервисы VPN. Такие программы обычно бывают двух видов и различаются по способу использования: одни выполнени в виде расширений для браузера, а другие устанавливаются, как отдельная программа.

VPN обеспечивает соединение «поверх» обычного интернета. Пользователи часто выбирают бесплатные VPN-сервисы из-за высокой стоимости подписки.

Почему сервисы VPN могут быть опасны?

Главная опасность VPN — это высокий риск утечки персональных данных. Программа не обеспечивает дополнительную безопасность или анонимность, а значит, что данные, которые вы передаете, могут быть не конфиденциальны.

Более того, сервис VPN может быть использован для слежки за пользователем. Чтобы не стать жертвой мошенников, при выборе приложения стоит обращать внимание на разрешения, которые требуется предоставить сервису. Не стоит давать доступ к местоположению, сообщениям и особенно камере.

Ни для кого не секрет, что бесплатные VPN-сервисы зарабатывают на данных пользователя. Поэтому программы VPN нельзя оставлять постоянно включенными, особенно одновременно с приложениями банков и магазинов: все действия и посещения пользователя могут быть записаны и переданы третьим лицам.

При выборе VPN программы стоит учитывать репутацию сервиса:

  • посмотрите количество скачиваний;
  • изучите обзоры;
  • ознакомьтесь с политикой конфиденциальности.

В случае, если вы все-таки скачали подозрительный VPN-сервис, удалите приложение и проверьте телефон при помощи программы-антивируса.

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