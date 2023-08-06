В России подорожало вторичное жилье

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Полина Долгова
Полина Долгова 38 0

Вторичное жилье подорожало в России на 12% с начала года

В России подорожало вторичное жилье

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Все чаще выбор россиян стал падать на готовые квартиры. Но почему?

Средняя стоимость вторичного жилья в России с начала года увеличилась на 12%, сообщают «Известия».

Основная причина — ограничение околонулевых ставок по ипотеке, которые установили девелоперы. На ситуацию оказало сильное влияние подорожание ремонта — покупатели все чаще стали делать выбор с новостроек на готовое жилье.

По прогнозам экспертов, до конца 2023 года цена на квадратный метр «вторички» может повыситься еще на 3-5%.

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Депутат Госдумы Александр Якубовский считает, что «вторичка» стала стоить больше из-за роста цен на новостройки. В 2022 году стоимость нового жилья выросла на 22,6%.

Ранее 5-tv.ru писал, что ипотечным банкротам оставят единственное жилье.

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