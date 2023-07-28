К сожалению, сегодня приобретенная таким способом квартира никак не защищена. Что предлагают власти?

У банкротов не смогут отобрать единственное жилье, купленное в ипотеку. Соответствующую идею поддержали в правительстве. Для этого, как пишут «Известия», заемщик должен будет заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга.

Сегодня купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена. Если человек банкрот, все платежи прекращаются. А после продажи жилья 80% суммы получает кредитор. Квартиру могут отобрать даже за непогашенные другие кредиты.

Новая мера даст заемщику второй шанс и не позволит оказаться на улице.