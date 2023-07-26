Интерес объясним: в Москве выросла популярность микроквартир и апартаментов

Август — один из самых популярных у арендаторов месяцев для поиска жилья и переезда.

В Москве растет популярность микроквартир и апартаментов площадью до 30 «квадратов». Важное условие — недвижимость должна быть в новостройке и с ремонтом.

Специалисты объясняют такой интерес стремлением к инвестициям — сдать небольшую однушку в аренду проще всего. Тем более не за горами и август, а этот месяц — один из самых популярных у арендаторов для поиска жилья и переезда.

Главное, говорят риелторы, делать все официально, иначе вместо пассивного дохода можно получить активные расходы. Корреспондент «Известий» Василий Михеев все объяснит.

Весь пол в пепле, окурки даже в шкафу — сослуживца, который превратил приличную однушку в спальном районе Петербурга в хлев, выставляли на улицу вместе с мамой. Он так и не заплатил за последний месяц — с тех пор Александра зареклась сдавать квартиру без договора даже знакомым.

«В договоре буду прописывать, что любая просрочка, хотя бы на день — это сразу выселение», — говорит арендодатель Александра Денисова.

А вот с таким подходом, вероятно, уже Александра для будущих своих жильцов может стать не очень приятным арендодателем. Так, Наталью Багдасарян хозяйка буквально вытравливала из уже оплаченной жилплощади.

«Моя дочь захотела печь в духовке, запекать. Она не разрешила. Сказала, что вы тратите электроэнергию. А мы за это заплатили. Даже заранее», — отмечает Багдасарян.

Таких конфликтов, по прогнозам, может стать больше — все из-за дисбаланса спроса и предложения. Согласно статистике, количество квартир, которые сдаются в аренду, в стране за последнее время снизилось — владельцы стали чаще выставлять жилье на продажу.

С начала года количество предложений по аренде жилья уменьшилось больше чем на треть, за 12 же месяцев — так и вообще в половину. Но в то же время ожидается скорый рост спроса: студенты вернутся на учебу, служащие из регионов прибудут к месту работы, кто-то обязательно захочет покорить одну из двух столиц в сентябре.

В этой связи, скорее всего, увеличится и арендная плата на 10-15%. Но знатоки рынков вспоминают, что почти год назад, когда арендаторы уезжали из страны, она падала ровно на те же самые цифры.

Еще одна причина повышенного спроса на аренду — изменился рынок первичного жилья. Купить собственные квадратные метры не так-то просто. Заманчивых предложений от застройщиков в сравнении с прошлым годом стало меньше.

«Год назад у нас была ипотека по нулевым ставкам, которая в принципе достаточно привлекательным предложением была, интересовало многих потенциальных участников рынка. Сейчас таких вариантов нет, а цены в общем-то не снизились», — считает руководитель отдела аналитики агентства недвижимости Алексей Попов.

Не учитывает статистка и так называемый серый найм. Хотя, по-старинке, с помощью сарафанного радио, считают участники рынка, жилье себе ищут все меньше и меньше арендаторов. Впрочем, типовой договор, только что скачанный из интернета, не полезнее устного обещания.

«Должна быть и ответственность сторон — как у нанимателя, так и у наймодателя. <…> Если причинен ущерб имуществу, то есть обои подрал кот, например, или еще там кто-то, какое-то животное, соответственно, это тоже нужно будет прописывать», — объясняет юрист Алла Георгиева.

Чтобы разбираться в нюансах и тонкостях временного пользования чужой квартирой, риелтор-то и нужен, говорят в профессиональной среде. Если специалист молча засвидетельствовал сцену подписания документов и все, то он не очень-то и специалист. Задач у риелтора множество, стоит знать, за что он получает немалую комиссию от сделки.

«Риелтор должен приехать предварительно, сам осмотреть объект для своего клиента. <…> Показать эту квартиру, рассказать о ней все, рассказать о всех нюансах, о месте расположения, о соседях и так далее», — поделился адвокат Алексей Канов.

Изменится ли количество риелторов с уменьшением числа арендных квартир в мегаполисах, станет понятно уже осенью. Но, что их услуги однозначно подорожают, сомневаться не приходится.

Так всегда бывает, когда спрос даже слегка превышает предложение. А все к тому идет, говорят эксперты.