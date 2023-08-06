Во Внуково введены временные ограничения на прием и вылет самолетов
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Причины ограничения пока не сообщаются.
Фото: Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Информация об этом размещена на сайте столичной воздушной гавани.
Согласно данным онлайн-табло, ближайшие рейсы на прилет и вылет временно задержаны.
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