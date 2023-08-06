Во Внуково введены временные ограничения на прием и вылет самолетов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 158 0

Причины ограничения пока не сообщаются.

Во Внуково введены временные ограничения на прием и вылет самолетов

Фото: Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Информация об этом размещена на сайте столичной воздушной гавани.

Согласно данным онлайн-табло, ближайшие рейсы на прилет и вылет временно задержаны.

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