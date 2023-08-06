Лидер группы «СерьГа» рассказал о состоянии Гарика Сукачёва

Последний концерт знаменитого артиста прошел без его участия.

Рок-музыкант и композитор Гарик Сукачёв пришел в себя и приступил к работе после госпитализации. Об этом сообщил лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в беседе с агентством РИА Новости.

«Отлично чувствует… Все в порядке, приступил к работе», — прокомментировал он ситуацию.

Официальное сообщество Сукачёва во «ВКонтакте» ранее сообщило об ухудшении состояния исполнителя и его последующей госпитализации. Запланированный концерт попавшего в больницу артиста мог быть отменен, однако организаторы приняли решение провести его в формате «народного караоке». Зрители исполнили любимые песни Сукачёва без его присутствия и тем самым поддержали его.

Гарик Сукачёв стал известен советскому и российскому зрителю благодаря работе в коллективах «Закат Солнца вручную», «Постскриптум «, «Бригада С» и «Неприкасаемые. Среди его узнаваемых песен — «Я милого узнаю по походке», «Моя бабушка курит трубку» и многие другие.

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