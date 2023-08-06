Лидер группы «СерьГа» рассказал о состоянии Гарика Сукачёва

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 71 0

Музыкант Галанин: Сукачёв чувствует себя отлично и вернулся к работе

Лидер группы «СерьГа» рассказал о состоянии Гарика Сукачёва

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Читайте нас в: Дзен Новости

Последний концерт знаменитого артиста прошел без его участия.

Рок-музыкант и композитор Гарик Сукачёв пришел в себя и приступил к работе после госпитализации. Об этом сообщил лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в беседе с агентством РИА Новости.

«Отлично чувствует… Все в порядке, приступил к работе», — прокомментировал он ситуацию.

Официальное сообщество Сукачёва во «ВКонтакте» ранее сообщило об ухудшении состояния исполнителя и его последующей госпитализации. Запланированный концерт попавшего в больницу артиста мог быть отменен, однако организаторы приняли решение провести его в формате «народного караоке». Зрители исполнили любимые песни Сукачёва без его присутствия и тем самым поддержали его.

Гарик Сукачёв стал известен советскому и российскому зрителю благодаря работе в коллективах «Закат Солнца вручную», «Постскриптум «, «Бригада С» и «Неприкасаемые. Среди его узнаваемых песен — «Я милого узнаю по походке», «Моя бабушка курит трубку» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лада Дэнс находится в тяжелом состоянии после ДТП.

+30° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
94.81
1.03 103.84
1.31
Не торопите события: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2023...

Последние новости

14:30
«Пищеварительный кошмар»: врач рассказала, чем нельзя запивать шашлык
14:27
На 101-м году жизни скончался артист Большого балета Владимир Кудряшов
14:18
«Гарри не был идеальным мужем»: Меган Маркл в своей книге пройдется по принцу
14:12
Умер бывший голкипер ЦСКА Вениамин Мандрыкин
14:02
Путин заявил о важной роли движения волонтеров-медиков: «Во всех регионах»
14:00
Не торопите события: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2023 года

Сейчас читают

Положила на алтарь все: чем пожертвовала Ирина Мирошниченко ради карьеры актрисы
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
«Попытка устрашения»: зачем Киев объявил зоной военной угрозы порты России
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео