«Будем надеяться»: Лада Дэнс находится в тяжелом состоянии после ДТП

Исполнительница попала в аварию недалеко от Москвы.

Лада Дэнс находится в тяжелом состоянии после аварии. Об этом в разговоре с Газетой.ру сообщил концертный директор исполнительницы Сергей Пудовкин.

Мужчина заявил, что с места ДТП исполнительницу госпитализировали на вертолете медицинской службы. Певица сейчас находится в Институте микрохирургии мозга. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

«Действительно, произошло достаточно серьезное ДТП. Был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС. Госпитализация в Институт микрохирургии мозга. Состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас проходят обследования, ведутся медицинские исследования на этот счет. Будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо медицинским и оперативным службам, которые быстро подключились», — отметил Пудовкин.

Появились кадры с места ДТП, в котором пострадала певица Лада Дэнс

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Лада Дэнс попала в ДТП в подмосковном Подольске. На 52-м километре трассы М-2 столкнулись три машины. По предварительным данным, у исполнительницы черепно-мозговая травма.