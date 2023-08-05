«Будем надеяться»: Лада Дэнс находится в тяжелом состоянии после ДТП

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Алексей Панков
Алексей Панков 91 0

Директор Лады Дэнс: после серьезного ДТП певица находится в тяжелом состоянии

«Будем надеяться»: Лада Дэнс находится в тяжелом состоянии после ДТП

Фото: www.globallookpress.com / Ali Magomedov

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Исполнительница попала в аварию недалеко от Москвы.

Лада Дэнс находится в тяжелом состоянии после аварии. Об этом в разговоре с Газетой.ру сообщил концертный директор исполнительницы Сергей Пудовкин.

Мужчина заявил, что с места ДТП исполнительницу госпитализировали на вертолете медицинской службы. Певица сейчас находится в Институте микрохирургии мозга. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

«Действительно, произошло достаточно серьезное ДТП. Был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС. Госпитализация в Институт микрохирургии мозга. Состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас проходят обследования, ведутся медицинские исследования на этот счет. Будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо медицинским и оперативным службам, которые быстро подключились», — отметил Пудовкин.

Появились кадры с места ДТП, в котором пострадала певица Лада Дэнс

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Лада Дэнс попала в ДТП в подмосковном Подольске. На 52-м километре трассы М-2 столкнулись три машины. По предварительным данным, у исполнительницы черепно-мозговая травма.

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