Не навредит здоровью? Мадонна возвращается на сцену после тяжелой болезни
Мадонна возвращается на сцену после тяжелой болезни
Фото: www.globallookpress.com / Cinetext Distler
В июне певица попала в больницу с бактериальной инфекцией.
Мадонна вновь рвется на сцену после не так давно перенесенной тяжелой болезни, сообщает издание Marca.
Исполнительница поблагодарила своих близких за оказанную поддержку, оставив эмоциональное сообщение в личном блоге. Мадонна подчеркнула, что любовь семьи стала для нее лучшим лекарством.
«Любовь семьи и друзей — лучшее лекарство», — написала звезда.
Некоторое время назад менеджер звезды рассказал, что у Мадонны «развилась серьезная бактериальная инфекция», из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. Как сообщается, болезнь появилась из-за того, что исполнительница не жалела себя в период подготовки к туру. В частности, репетировала по 12 часов в день.
Из-за болезни 64-летняя артистка перенесла тур Celebration. Изначально первые концерты должны были пройти в июле, но в итоге их сдвинули на осень.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мадонна записала ролик с танцем под свой старый хит. Таким образом она продемонстрировала поклонникам, что пошла на поправку.
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