Не навредит здоровью? Мадонна возвращается на сцену после тяжелой болезни

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Алексей Панков
Алексей Панков 31 0

Мадонна возвращается на сцену после тяжелой болезни

Не навредит здоровью? Мадонна возвращается на сцену после тяжелой болезни

Фото: www.globallookpress.com / Cinetext Distler

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В июне певица попала в больницу с бактериальной инфекцией.

Мадонна вновь рвется на сцену после не так давно перенесенной тяжелой болезни, сообщает издание Marca.

Исполнительница поблагодарила своих близких за оказанную поддержку, оставив эмоциональное сообщение в личном блоге. Мадонна подчеркнула, что любовь семьи стала для нее лучшим лекарством.

«Любовь семьи и друзей — лучшее лекарство», — написала звезда.

Некоторое время назад менеджер звезды рассказал, что у Мадонны «развилась серьезная бактериальная инфекция», из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. Как сообщается, болезнь появилась из-за того, что исполнительница не жалела себя в период подготовки к туру. В частности, репетировала по 12 часов в день.

Из-за болезни 64-летняя артистка перенесла тур Celebration. Изначально первые концерты должны были пройти в июле, но в итоге их сдвинули на осень.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мадонна записала ролик с танцем под свой старый хит. Таким образом она продемонстрировала поклонникам, что пошла на поправку.

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