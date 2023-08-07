Без направления: можно ли делать УЗИ без рекомендации от врача?

Могут ли частные поликлиники отказать в проведении исследования, если на руках нет необходимого документа?

Россиянка пожаловалась на то, что ей отказали в проведении ультразвукового исследования (УЗИ) в частном учреждении без направления специалиста. Ограничивает ли гражданина в правах необходимость получения рекомендации от специалиста, разобрался Верховный суд РФ.

Так, в инстанции отметили, что доводы об излишнем обременении пациентов, которые обращаются за медицинскими услугами в частные клиники, несостоятельны. Таким образом, россияне для прохождения УЗИ обязаны иметь направление от медицинского работника, в противном случае они могут получить законный отказ.

С возражением в адрес истца выступил и Минздрав, отметив, что сегодня важно сохранить безопасность и целесообразность медицинских процедур.

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