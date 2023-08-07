Умер директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев

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Полина Долгова
Полина Долгова 51 0

Мужчине было всего 47 лет.

Умер директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев

Фото: kbkha.ru Сайт конструкторского бюро химавтоматики

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На 48-м году жизни скончался директор АО «Конструкторское бюро химавтоматики» Сергей Ковалев, который разработал первый в России метановый ракетный двигатель. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

В госкорпорации отметили, что именно под руководством Ковалева на предприятии был выполнен колоссальный объем работы по перспективным научно-исследовательским и опытно-конструкторским темам создания новых ракетных двигателей.

Под его управлением была начата огневая отработка нового кислородно-керосинового двигателя для второй ступени «Союза-5», а также сборка первого экземпляра такого двигателя для многоразовых средств выведения и многое другое.

При жизни Ковалев был удостоен «Роскосмосом» наградой «За обеспечение космических стартов» и медалью от Минобороны РФ «За трудовую доблесть». Также он был отмечен благодарностью президента страны Владимира Путина.

АО «Конструкторское бюро химавтоматики», которое находится в Воронеже, считается одним из флагманов в создании жидкостных ракетных двигателей и участником всех отечественных пилотируемых программ освоения космоса.

Ранее 5-tv.ru писал, что мумифицированное тело режиссера театра имени Вахтангова Светланы Джимбиновой нашли в квартире.

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