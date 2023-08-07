Мумифицированное тело режиссера театра имени Вахтангова нашли в квартире

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 5 539 0

Эксперты установили, что скончалась она около года назад.

Мумифицированное тело режиссера театра имени Вахтангова нашли в квартире

Фото: Из открытых источников

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Труп знаменитого режиссера Светланы Джимбиновой нашли в собственной квартире. Оказалось, что она пролежала там больше года. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Тревогу забили соседи творческого деятеля по дому, которые опомнились, что давно ее не видели. Они пытались связаться с Джимбиновой или достучаться до нее. Однако трубку она не брала, а двери не открывала. Тогда им пришлось обратиться к правоохранителям.

Полиция обнаружила во вскрытой квартире мумифицированное от времени тело режиссера. Труп лежал на полу одной из комнат. В рамках проведенной экспертизы было установлено, что смерть наступила около года назад, в начале 2022-го. На момент кончины ей было больше 80 лет.

Театральный режиссер работала в театре имени Евгени Вахтангова. За годы плодотворной работы она написала множество работ и поставила шесть спектаклей на московской сцене.

Ранее 5-tv.ru писал, что квартире в Москве нашли сидящий на кухне скелет человека.

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