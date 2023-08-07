Мужчина погиб из-за взрыва нагревшихся на солнце газовых баллонов в Москве

Два человека пострадали в результате разрыва газовых баллонов, которые нагрелись на московском летнем солнце. Один из них получил несовместимые с жизнью травмы и скончался.

По данным 5-tv.ru, произошло все в районе Ильменского проезда на базе вторичной черной металлургии. Баллоны разорвались из-за нагрева. Почему они оказались под палящим солнцем и сколько там пролежали — неизвестно.

Уточняется, что пострадавшие были работниками базы. Прибывшей на место происшествия карете скорой помощи спасти одного из них не удалось. Остальные детали и обстоятельства расследуются.

Ранее 5-tv.ru писал, что москвичку убило молнией «на тропе здоровья» в Свердловской области. По данным следствия, она вместе с сестрой решила выбраться на прогулку в районе города Лесной, однако неожиданно погода испортилась. От ливня девушки решили укрыться под деревом, что стало смертельной ошибкой для одной из них.