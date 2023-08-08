В России допустили компенсацию семьям до 30% от стоимости аренды жилья

Семейные пары, прожившие в официальном браке более трех лет, смогут получать субсидию на аренду жилья, пишут «Известия». Государство может покрывать до 30% расходов. Соответствующее предложение было направлено в правительство крупными риэлтерскими компаниями, и было поддержано «Народным фронтом».

«Налоговые вычеты по аренде жилья для семейных пар — это прежде всего мера стимулирования рождаемости. Молодые семьи могут позволить себе съехать от родителей, для других повысится трудовая мобильность за счет близости к месту работы», — отметил аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

Компенсировать расходы на жилье можно будет за счет возврата подоходного налога. Также предлагается изменить налоговую ставку на срок действия договора аренды.

Как отмечают эксперты, подобные меры положительно скажутся на рынке жилья. К примеру, семьям будет легче решиться на покупку собственной жилплощади в ипотеку. Спрос на квартиры вырастет от пяти до десяти процентов. Но в то же время аналитики предупреждают об обратной стороне медали. Из-за спроса на арендное жилье его стоимость может несколько вырасти.

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