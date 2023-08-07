«Квадратами» обеспечены: названы города-лидеры России по объему ввода жилья

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Лидерами по объему ввода жилья в России стали Краснодар, Новороссийск и Сочи

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Где сейчас сохраняются устойчивые показатели строительства?

Краснодар, Новороссийск и Сочи стали лидерами по объему вводимого жилья в России. Возглавляет рейтинг столица Краснодарского края.

Там по итогам прошлого года на одного жителя приходится почти два с половиной квадратных метра. На втором месте — Новороссийск, и замыкает тройку Сочи.

Но больше всего жилплощади возвели в двух столицах. В Москве построили без малого семь миллионов квадратных метров.

В Петербурге — почти в два раза меньше. Следом за ними идет Краснодар, где в общей сложности сдали чуть больше трех миллионов квадратных метров.

Специалисты отмечают, что в перечисленных городах последние пять лет сохраняются устойчивые объемы строительства. А вот лучше всего жильем обеспечены жители не центра, а юга России.

Лидером по этому показателю стал Владикавказ, где на человека приходится около 40 квадратных метров. На втором месте — Краснодар, а Тула заняла третью строчку.

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