«Квадратами» обеспечены: названы города-лидеры России по объему ввода жилья

Где сейчас сохраняются устойчивые показатели строительства?

Краснодар, Новороссийск и Сочи стали лидерами по объему вводимого жилья в России. Возглавляет рейтинг столица Краснодарского края.

Там по итогам прошлого года на одного жителя приходится почти два с половиной квадратных метра. На втором месте — Новороссийск, и замыкает тройку Сочи.

Но больше всего жилплощади возвели в двух столицах. В Москве построили без малого семь миллионов квадратных метров.

В Петербурге — почти в два раза меньше. Следом за ними идет Краснодар, где в общей сложности сдали чуть больше трех миллионов квадратных метров.

Специалисты отмечают, что в перечисленных городах последние пять лет сохраняются устойчивые объемы строительства. А вот лучше всего жильем обеспечены жители не центра, а юга России.

Лидером по этому показателю стал Владикавказ, где на человека приходится около 40 квадратных метров. На втором месте — Краснодар, а Тула заняла третью строчку.