«Не так принципиально»: навредит ли дочери Орловой частое отсутствие матери

Оправданы ли обвинения в адрес звезды в недостаточно внимательном отношении к наследнице?

Психолог Андрей Зберовский в беседе с 5-tv.ru встал на защиту певицы и телеведущей Ольги Орловой, которую в сети часто называют нерадивой матерью и упрекают за то, что она не бросила карьеру ради воспитания маленькой дочери. Недавно знаменитость получила очередную порцию хейта за то, что уехала отдыхать за рубеж, «бросив» ребенка на попечение няни.

«Для маленького ребенка, которому год-два, очень важно иметь рядом с собой человека, который хорошо к нему относится — обнимает, целует, гладит и, конечно, кормит. Кто будет этот человек — родная мама или, например, бабушка, няня — не так принципиально, потому что ребенок в этом возрасте еще плохо идентифицирует, кто есть кто. Важно, чтобы этот человек был и хорошо относился к ребенку», — сказал эксперт.

Самой матери, добавил Зберовский, желательно быть рядом с ребенком, однако, если по каким-то причинам она не может этого сделать — например, из-за бизнеса или карьеры — то функцию мамы вполне может взять на себя родственница или няня.

«Мы знаем, что на протяжении тысяч лет были няни, которые помогали занятым женщинам, разгружали их от тягот материнства и прекрасно формировали личность ребенка, вводили его в мир», — напомнил психолог.

По утверждению Зберовского, совмещение материнства с иной активностью не вредит формированию здоровой психики и личности ребенка. По мере своего взросления он начинает прекрасно понимать, кто его мама, проявляя к ней любовь и тягу.

Более того, подчеркнул эксперт, присутствие рядом двух-трех женщин, которые уделяют ребенку теплоту и внимание, способствует более быстрому его развитию. Малыш видит перед собой сразу несколько моделей поведения, социальных примеров, поэтому его интеллектуальная копилка пополняется гораздо более активно.

«Поэтому наличие няни никакой проблемы для ребенка не создает. Главное, чтобы сама мама при этом чувствовала себя счастливой, успешной, чтобы она не считала, что тяготы материнства разрушили какую-то иную плоскость ее карьеры, разрушили другие аспекты ее личности, самореализации. В том числе и в развитии отношений с мужем, потому что многим женщинам важно помнить, что они выходили замуж не за ребенка, а за своего любимого мужчину», — подчеркнул Зберовский.

Поэтому, резюмировал психолог, если ребенок обеспечен теплотой и вниманием со стороны бабушек и нянь, при этом у его мамы есть карьера и прекрасные отношения с мужем, то за такую женщину можно только порадоваться.

Ранее 5-tv.ru писал, как полугодовалая дочь Орловой принимает ванну под присмотром собаки.