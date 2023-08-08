«Надменно общался»: Эппле через 10 лет подослала «решалу» улаживать вопрос долга

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 35 0

Кредитор Эппле Полянская: пришедший от Жанны мужчина намекнул, что я глупая

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Заслуженная артистка России задолжала своей знакомой крупную сумму, однако, по всей видимости, не намерена возвращать ее.

Актриса Жанна Эппле подослала к своей знакомой Капитолине Полянской, которой задолжала крупную сумму, неизвестного мужчину с тем, чтобы решить вопрос долга. Об этом женщина сообщила в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

«Жанна вроде бы очень лояльно обсуждала эту тему (погашения долга — Прим. ред.), и вроде мы практически договорились, но в какой-то момент она сослалась на то, что у нее появился друг, который готов погасить этот долг за нее. Она мне предложила встретиться с этим человеком, дабы обсудить, как мы это сделаем технически», — рассказала Полянская.

Она уточнила, что уладить вопрос долга с помощью таинственного посредника Эппле решила через десять лет после того, как одолжила деньги. Пришедший от актрисы мужчина представился Ильей. По словам Полянской, он «достаточно унизительно общался» с ней и намекнул, что она совершила глупый поступок, одолжив под расписку столь крупную сумму. Более того, он сразу дал понять, что долг женщине выплачивать никто не собирается.

«Этот „замечательный“ мужчина сказал мне, что я наивная, что срок давности расписки уже давно истек, и рассчитывать мне не на что. На тот момент долг составлял 102 тысячи евро из 154 (тысяч евро — Прим. ред.) изначальных. Он сказал, что может меня „облагодетельствовать“ десятью тысячами евро, чтобы я подавилась, заткнулась и пошла в определенное эротическое пешее путешествие», — поделилась Полянская.

По словам женщины, присланный Эппле «решала» вел себя крайне надменно. В ответ Полянская заявила, что ей с ним не о чем разговаривать. Перед уходом мужчина настойчиво попытался выведать ее дальнейшие действия.

По словам Полянской, именно после визита «посланца» Эппле она решила обратиться к юристам. Те заверили женщину, что долговая расписка от актрисы вовсе не ничтожна, в чем пытался убедить ее Илья, однако действовать нужно как можно быстрее, так как срок действия документа на самом деле может истечь. В результате Полянская подала иск к Эппле о возмещении долга.

Сумму в размере 12 миллионов рублей заслуженная артистка РФ одолжила у своей знакомой в 2010 году. По словам Полянской, Эппле выплачивала долг до 2020 года, погасив за это время около четверти суммы. Однако затем выплаты прекратились. В прошлом году женщина обратилась в суд. Тот обязал Эппле выплатить Полянской 109 тысяч евро — около девяти миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Жанна Эппле попросила суд признать ее банкротом.

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