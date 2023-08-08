Батальон «Запад-Ахмат» нанес удар по ВСУ на таможенном посту Нехотеевка

Кадыров сообщил об ударе «Запад-Ахмата» по ВСУ на таможенном посту «Нехотеевка»
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
После проведения воздушной разведки обнаружилось скопление техники врага.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» нанесли мощный удар по позициям ВСУ на таможенном посте Нехотеевка со стороны Украины. Кадыров раскрыл в своем Telegram-канале, что после проведения воздушной разведки обнаружилось большое скопление техники врага, а также передвижение состава украинских нацистов.
«На первый взгляд пустующий пропускной пункт под покровом ночи заполнялся необходимыми для диверсионных групп боеприпасами и средствами передвижения. Затем все это тщательно маскировалось, чтобы не допустить обнаружения с воздуха», — опубликовал лидер Чечни.
Кадыров также отметил блестящую работу нашей разведки — российские бойцы оперативно передали информацию минометному расчету, а тот в свою очередь быстро решил задачу. Батальон «Запад-Ахмат» лишил украинских военных возможности устраивать диверсионные мероприятия на этом направлении.
Ранее 5-tv.ru показал, как Россия продвигается в районе Марьинки.
- 8 авг
- Войска РФ освободили от ВСУ пять населенных пунктов в Харьковской области
- 8 авг
- Старовойт: при атаке ВСУ на Горнальский монастырь пострадал ребенок
- 8 авг
- «Полное разрушение»: в США раскрыли, что Россия недавно уничтожила на Украине
- 8 авг
- На подступах: как армия России продвигается в районе Марьинки
- 8 авг
- Ударили по мирным: ВСУ выпустили по Донецку около 150 снарядов
- 8 авг
- Раненных в зоне СВО журналистов «Известий» выписали из госпиталя
- 8 авг
- «Шах и мат»: Украине предрекли провал, несмотря на поставки оружия
- 8 авг
- Минобороны заявило о нанесении упреждающих ударов по ВСУ под Запорожьем
- 8 авг
- Российские военные заняли более выгодные позиции в Харьковской области
- 8 авг
- «Очень хочу посмотреть»: Гоша из «Универа» посоветовал правдивый фильм об СВО
Читайте также
53%
-0.49 105.44
-0.61
Нашли ошибку?