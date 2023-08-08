На подступах: как армия России продвигается в районе Марьинки

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Российские военные построили подземную крепость в районе Марьинки

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

С какими трудностями сталкиваются наши бойцы?

Одной из самых горячих точек на донецком направлении остается Марьинка. Позиции ВСУ расположены в частном секторе, и это осложняет продвижение российских военных.

Чтобы взять укрепления противника и избежать жертв среди мирного населения, приходится действовать не спеша, максимально осторожно. Среди тех, кто идет на штурм, — бойцы 150-й мотострелковой дивизии.

Для обороны они выстроили под землей целую крепость. Военкор «Известий» Станислав Григорьев побывал на месте.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Тема:
Украинское контрнаступление
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