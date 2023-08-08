На подступах: как армия России продвигается в районе Марьинки
Российские военные построили подземную крепость в районе Марьинки
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
С какими трудностями сталкиваются наши бойцы?
Одной из самых горячих точек на донецком направлении остается Марьинка. Позиции ВСУ расположены в частном секторе, и это осложняет продвижение российских военных.
Чтобы взять укрепления противника и избежать жертв среди мирного населения, приходится действовать не спеша, максимально осторожно. Среди тех, кто идет на штурм, — бойцы 150-й мотострелковой дивизии.
Для обороны они выстроили под землей целую крепость. Военкор «Известий» Станислав Григорьев побывал на месте.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
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