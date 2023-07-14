Сын Газманова об отношениях с отцом: «Всегда найдет, до чего докопаться»

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Полина Долгова
Полина Долгова 59 0

Родион Газманов признался, что отец изводил его критикой в начале карьеры

Сын Газманова об отношениях с отцом: «Всегда найдет, до чего докопаться»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артист не разрешал наследнику использовать звездное имя для продвижения в карьере.

Старший сын Олега Газманова, который пошел по стопам отца и тоже стал артистом, недавно признался поклонникам, как тяжело ему строить свою карьеру и принимать критические словечки от родного отца.

Родион Газманов рассказал, что отец не разрешал наследнику использовать звездное имя. Поэтому Газманову-младшему пришлось добиваться долгое время всего самостоятельно. По словам 42-летнего мужчины, он порой даже боялся подойти к папе, чтобы получить оценку новым музыкальным произведениям собственного сочинительства.

«Всегда возникает психологический барьер, показать ему свою новую песню или нет. Отец всегда найдет, до чего докопаться и к чему придраться», — заявил он изданию 7Дней.ru.

В таком случае Газманов-младший идет на хитрость. Он дает послушать отцу уже готовую композицию. И когда певец начинает рассказывать наследнику о каких-то нюансах в композиции, то сын отвечает, что песня уже вышла, поэтому изменить что-то нельзя.

По словам восходящей звезды российского шоу-бизнеса, всегда был строг по отношению к отпрыску. Но наследник, напротив, сильно благодарен ему за то, что тот всегда говорит правду и не пытается угодить сыну, чтобы поберечь его чувства.

Ранее 5-tv.ru писал, что старший сын Газманова рассказал об отношениях со сводным братом.

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