Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard у Бельгии для Украины

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 16 0

Изначально немецкий концерн планировал купить их у Швейцарии, но она отказала в продаже.

Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard у Бельгии для Украины

Фото: www.globallookpress.com / Filmbildfabrik via www.imago-ima

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Германский оборонный концерн Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard у Бельгии. По нынешним планам, их должны модернизировать в Дюссельдорфе, а после передать на Украину в зону боевых действий. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

Из 50 танков на Украину планируют отправить 30. Изначально немецкий концерн планировал купить их у Швейцарии, но она отказала в продаже из-за своего закона о нейтралитете, поэтому Rheinmetall пришлось искать иные источники поставок.

В то же время бельгийская радиостанция Business AM сообщила, что Киев получит 50 списанных танков Leopard, которые выкуплены неназванной «третьей страной». Примечательно, что называется и цена — 15 тысяч евро за один танк. Бельгийская компания подчеркнула, что их доставят через Италию и Германию, где их обязаны модернизировать.

Ранее 5-tv.ru сообщил, сколько Россия уничтожила вражеской техники с начала контрнаступления.

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