Россия уничтожила свыше 4,9 тыс единиц вооружения с начала контрнаступления ВСУ
Среди уничтоженной техники — танки Leopard и БМП Bradley.
Фото: © РИА Новости
Российские бойцы уничтожили свыше 4,9 тысячи единиц вооружения с начала так называемого контрнаступления киевского режима. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Военнослужащие уничтожили в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других боевых бронированных машин, из них — 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley.
«Кроме того, противник потерял 747 орудий полевой артиллерии и минометов, включая 76 американских артиллерийских систем М777, а также 84 самоходные артиллерийские установки из Польши, США, Франции и Германии», — добавил Конашенков.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина потеряла свыше 43 тысяч боевиков с начала контрнаступления.
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