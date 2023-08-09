Массовая авария под Санкт-Петербургом — в ДТП столкнулись три машины
Под Санкт-Петербургом столкнулись три машины в ДТП
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
При обгоне дорожной техники фургон протаранил легковушку.
Массовая авария произошла на Мурманском шоссе в Ленинградской области. Все участники ДТП двигались в сторону Петербурга. При обгоне дорожной техники фургон протаранил легковушку, а та врезалась в другую иномарку. После ДТП грузовик опрокинулся на бок. В страшной аварии все остались живы.
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