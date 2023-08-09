При обгоне дорожной техники фургон протаранил легковушку.

Массовая авария произошла на Мурманском шоссе в Ленинградской области. Все участники ДТП двигались в сторону Петербурга. При обгоне дорожной техники фургон протаранил легковушку, а та врезалась в другую иномарку. После ДТП грузовик опрокинулся на бок. В страшной аварии все остались живы.