Многоходовочка или шпионаж? В США назвали помогающее России решение Байдена

Сенатор Баррассо считает, что оно негативно повлияет на интересы Америки.

Решение президента США Джо Байдена сделать миллион акров земель в Аризоне, которые принадлежат коренному американскому народу, национальным памятником негативно повлияет на интересы государства. Об этом сообщил сенатор из республиканской партии Джон Баррассо.

Этим решением Белый дом очень сильно ограничил разработку урановых месторождений, так как их залежи располагаются рядом с парком Большой каньон. По словам сенатора, это обязательно создаст трудности в доступе к урану. США и так импортирует огромное количество металла из России, что приводит к зависимости в сфере энергетики и уязвимости в национальной безопасности страны.

По словам Баррассо, Сенат раньше выступал за производство урана в стране, чтобы снизить зависимость от поставщиков, однако Байден своим решением полностью противоречит благу государства.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Байдена загнали в угол ценами на нефть.