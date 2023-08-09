Многоходовочка или шпионаж? В США назвали помогающее России решение Байдена

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 158 0

Сенатор Баррассо: решение Байдена блокировать добычу урана в Аризоне помогает РФ

Многоходовочка или шпионаж? В США назвали помогающее России решение Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

Сенатор Баррассо считает, что оно негативно повлияет на интересы Америки.

Решение президента США Джо Байдена сделать миллион акров земель в Аризоне, которые принадлежат коренному американскому народу, национальным памятником негативно повлияет на интересы государства. Об этом сообщил сенатор из республиканской партии Джон Баррассо.

Этим решением Белый дом очень сильно ограничил разработку урановых месторождений, так как их залежи располагаются рядом с парком Большой каньон. По словам сенатора, это обязательно создаст трудности в доступе к урану. США и так импортирует огромное количество металла из России, что приводит к зависимости в сфере энергетики и уязвимости в национальной безопасности страны.

По словам Баррассо, Сенат раньше выступал за производство урана в стране, чтобы снизить зависимость от поставщиков, однако Байден своим решением полностью противоречит благу государства.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Байдена загнали в угол ценами на нефть.

+18° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.08
-0.49 105.44
-0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:20
Блокадникам и защитникам Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей
8:14
Все в слезах: как прошла свадьба Эльвиры Т и Александра Гречаника
8:00
Посол РФ Антонов заявил о потугах США уйти от ответственности за зерновую сделку
7:53
Поехали! Российские космонавты готовятся выйти в открытый космос
7:46
«Не было записок»: о чем попросил муж Натали певицу перед смертью
7:32
Япония «забыла» про виновников атомной катастрофы из-за страха перед США

Сейчас читают

Лужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню
Невероятно, но факт: как пластические хирурги подбирают импланты для увеличения груди
«Прикрывают дыры»: эксперт высмеял статью Times о «мощнейшей» системе ПВО Киева
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео