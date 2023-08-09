Центробанк с 15 августа запустит пилот по операциям с цифровым рублем

Центробанк с 15 августа запустит пилотный проект по операциям с цифровым рублем. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Цифровой рубль, который действительно выводит нас на новый качественный уровень с точки зрения наших платежных технологий в целом в стране и дает возможность нам как стране строить в том числе с другими странами трансграничные платежи, когда они также будут выпускать национальные цифровые валюты», — рассказала она.

По словам Скоробогатовой, участие примут все 13 банков, подтвердившие техническую готовность.

Прежде Центробанк России утвердил логотип цифрового рубля, который будет интегрирован в банковские мобильные приложения. Он имеет кораллово-алый (оттенок красного) и белый цвета: белое изображение на красном фоне и наоборот.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что совет директоров Центробанка России установил тарифы для операций с цифровыми рублями, которые начнут действовать с 1 января 2025 года.