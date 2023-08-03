Центробанк утвердил логотип цифрового рубля

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 135 0

«Третьей формой» национальной валюты можно будет расплачиваться.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ_ЛАНТЮХОВ

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Центробанк России утвердил логотип цифрового рубля, который будет интегрирован в банковские мобильные приложения. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

«Он состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с логотипом Банка России», — отмечается в сообщении.

Логотип имеет кораллово-алый (оттенок красного) и белый цвета: белое изображение на красном фоне и наоборот.

В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы.

Цифровой рубль — «третья форма» национальной валюты. В будущем им можно будет расплачиваться, а также дарить или оставлять в наследство. Эмитентом цифровых рублей будет сам Центробанк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, для чего нужен цифровой рубль и как им можно пользоваться.

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