Центробанк утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями

Совет директоров Центробанка России установил тарифы для операций с цифровыми рублями, которые начнут действовать с 1 января 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Так, все функции с цифровым рублем для обычных граждан будут бесплатными, что позволит обеспечить максимальную доступность операций с национальной валютой.

При этом для бизнеса комиссия при оплате товаров и услуг составит 0,3% (но не более 1,5 тысячи рублей), для компаний, предоставляющих услуги ЖКХ, — 0,2% (но не более 10 рублей). Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей.

Однако до 2025 года регулятор вводит льготный период, когда все операции будут бесплатными.

«Каждый человек или компания смогут открыть один счет цифрового рубля (цифровой кошелек) на платформе Банка России. Сделать это можно будет бесплатно. Точно так же не нужно будет платить никаких комиссий за пополнение таких кошельков со своих банковских счетов или за операции по переводу цифровых рублей из кошельков на счета в банках», — добавили в Центробанке.

В этот же день, 3 августа, Центробанк России утвердил логотип цифрового рубля, который будет интегрирован в банковские мобильные приложения. Он имеет кораллово-алый (оттенок красного) и белый цвета: белое изображение на красном фоне и наоборот.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы.