Можно умереть? Опасно ли есть мясо с сальмонеллами

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 16 0

Врач-паразитолог Чернышева заявила, что кишечные палочки в мясе безопасны

Можно умереть? Опасно ли есть мясо с сальмонеллами

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

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Новый виток дискуссии вызвало свежее исследование о продуктах в российских магазинах.

Роскачество обнаружило на прилавках магазинов куриный фарш с сальмонеллами и другими бактериями, но бояться в этом случае не стоит. Об этом заявила врач-паразитолог Елена Чернышева.

«На исследование берут сырой материал. После прожарки и варки в нем паразитов нет», — говорит доктор.

Специалист отметила, что заражение может произойти в том случае, если мясо недостаточно долго варили или жарили, передает издание URA.RU. Также организм может пострадать, если употреблять в пищу сырое или даже вяленое мясо.

«С мясом люди осторожны. Во-первых, когда они покупают, то видят, какое оно: сыроватое, невзрачное. Во-вторых, понимают, что сырой фарш есть нельзя», — добавила паразитолог.

При этом Чернышева уточнила, что молочные продукты в разы опаснее мясных. Риск заражения бактериями от них выше, а еще не все знают, что молоко нужно кипятить, при этом особенно опасно его употреблять в жару.

Ранее 5-tv.ru писал, что сальмонеллы и листерии обнаружили в курином фарше в российских магазинах.

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