Сальмонеллы и листерии обнаружили в курином фарше в магазинах РФ

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Исследовано было 18 торговых марок. Лишь две из них были признанны высококачественными.

Сальмонеллы и листерии обнаружили в курином фарше в магазинах РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

В Роскачестве проинформировали об обнаружении сальмонеллы и листерии в курином фарше, который продается в российских магазинах. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Опасные бактерии, в том числе группы кишечной палочки, были найдены практически во всех исследуемых образцах куриной продукции. Отмечается, что «чистыми» оказались лишь две торговые марки.

На соответствие качеству по 86 показателям были проверены 18 торговых марок из десяти российских регионов. Куринный фарш было решено проверить на фоне системно поступающих жалоб потребителей.

«В ходе проверки были выявлены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, а мясо некоторых торговых марок отнесено к группе сомнительной свежести», — указано в материале.

По результатам проведенных экспертиз в продукции лишь двух марок не было обнаружено опасных отклонений от норм. Это товары «Петелинки» и «Мясницкого ряда».

Не прошел проверки куриный фарш популярных торговых марок «Азбука вкуса», SPAR, «Перекресток», «Мясновъ», «Троекурово», «Каждый день», «Мираторг» и других. Бизнес получил заключение экспертов и приступил к мероприятиям для коррекции — были введены программы для предупреждения распространения бактерий, организованы внутренние проверки и усилены дезинфекционные меры на предприятиях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роскачество планирует проверить сметану, рыбные консервы и пельмени.

+23° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
96.08
-0.49 105.44
-0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:32
Невозможно сбежать: как живут заключенные самой страшной в России колонии «Черный дельфин»
14:32
Работа на дне: из Черного моря достали около 2,5 тысячи боеприпасов
14:26
«Моя мама»: Юрий Васильев о работе и дружбе с Верой Васильевой
14:25
СК не подтвердил версию с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде
14:23
Сальмонеллы и листерии обнаружили в курином фарше в магазинах РФ
14:19
«Налоговое бремя»: адвокат Славы заявила, что Хайдаров мог не платить государству

Сейчас читают

Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот
Над местом взрыва на заводе в Сергиевом Посаде поднялся огромный «гриб»
Пятидневная война: 800 бойцов пошли против 12-тысячной группировки Грузии
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео