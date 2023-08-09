Сальмонеллы и листерии обнаружили в курином фарше в магазинах РФ

В Роскачестве проинформировали об обнаружении сальмонеллы и листерии в курином фарше, который продается в российских магазинах. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Опасные бактерии, в том числе группы кишечной палочки, были найдены практически во всех исследуемых образцах куриной продукции. Отмечается, что «чистыми» оказались лишь две торговые марки.

На соответствие качеству по 86 показателям были проверены 18 торговых марок из десяти российских регионов. Куринный фарш было решено проверить на фоне системно поступающих жалоб потребителей.

«В ходе проверки были выявлены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, а мясо некоторых торговых марок отнесено к группе сомнительной свежести», — указано в материале.

По результатам проведенных экспертиз в продукции лишь двух марок не было обнаружено опасных отклонений от норм. Это товары «Петелинки» и «Мясницкого ряда».

Не прошел проверки куриный фарш популярных торговых марок «Азбука вкуса», SPAR, «Перекресток», «Мясновъ», «Троекурово», «Каждый день», «Мираторг» и других. Бизнес получил заключение экспертов и приступил к мероприятиям для коррекции — были введены программы для предупреждения распространения бактерий, организованы внутренние проверки и усилены дезинфекционные меры на предприятиях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роскачество планирует проверить сметану, рыбные консервы и пельмени.