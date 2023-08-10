В Европе испугались «зажима» Путина

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 51 0

ABC: перевороты в Африке стали зажимом Путина против Европы

В Европе испугались «зажима» Путина

Фото: www.globallookpress.com / Djibo Issifou

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Журналисты прогнозируют, что ситуация в Нигере будет развиваться также, как когда-то в Мали.

Государственный переворот в Нигере вполне может сыграть на руку России в противостоянии с Евросоюзом. Об этом пишет испанское издание ABC.

«Сахель — идеальный регион для стратегии Владимира Путина по созданию „зажима“ против Европы», — отмечают журналисты статьи.

Колумнисты прогнозируют, что ситуация в Нигере будет развиваться также, как когда-то в Мали или в Буркина-Фасо.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мятежники в Нигере обвиняют французских военных в атаке на национальную гвардию страны.

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