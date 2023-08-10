В Европе испугались «зажима» Путина
ABC: перевороты в Африке стали зажимом Путина против Европы
Фото: www.globallookpress.com / Djibo Issifou
Журналисты прогнозируют, что ситуация в Нигере будет развиваться также, как когда-то в Мали.
Государственный переворот в Нигере вполне может сыграть на руку России в противостоянии с Евросоюзом. Об этом пишет испанское издание ABC.
«Сахель — идеальный регион для стратегии Владимира Путина по созданию „зажима“ против Европы», — отмечают журналисты статьи.
Колумнисты прогнозируют, что ситуация в Нигере будет развиваться также, как когда-то в Мали или в Буркина-Фасо.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что мятежники в Нигере обвиняют французских военных в атаке на национальную гвардию страны.
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