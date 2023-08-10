В Европе испугались «зажима» Путина

Журналисты прогнозируют, что ситуация в Нигере будет развиваться также, как когда-то в Мали.

Государственный переворот в Нигере вполне может сыграть на руку России в противостоянии с Евросоюзом. Об этом пишет испанское издание ABC.

«Сахель — идеальный регион для стратегии Владимира Путина по созданию „зажима“ против Европы», — отмечают журналисты статьи.

Колумнисты прогнозируют, что ситуация в Нигере будет развиваться также, как когда-то в Мали или в Буркина-Фасо.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мятежники в Нигере обвиняют французских военных в атаке на национальную гвардию страны.