Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 42 0

Уровень угрозы в стране повышен.

Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

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Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию и в нарушении воздушного пространства. Об этом сообщило агентство AFP.

В связи с этим они приняли решение повысить уровень угрозы в стране. Тем не менее, воздушное пространство закрыто с 6 августа из-за опасности интервенции.

«Силам обороны и безопасности (поручено. — Прим. ред.) повысить уровень тревоги по всей территории страны, людям — оставаться мобилизованными и бдительными», — заявил представитель мятежников Амаду Абдраман.

Президент Нигера Мохамед Базум был свергнут 26 июля в результате госпереворота. Тогда же руководители восстания сообщили о закрытии границ страны, введении комендантского часа и приостановке действия местной конституции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мятежники в Нигере отказали делегациям ЭКОВАС, ООН и Африканского союза во въезде в страну.

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