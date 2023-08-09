Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию
Уровень угрозы в стране повышен.
Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler
Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию и в нарушении воздушного пространства. Об этом сообщило агентство AFP.
В связи с этим они приняли решение повысить уровень угрозы в стране. Тем не менее, воздушное пространство закрыто с 6 августа из-за опасности интервенции.
«Силам обороны и безопасности (поручено. — Прим. ред.) повысить уровень тревоги по всей территории страны, людям — оставаться мобилизованными и бдительными», — заявил представитель мятежников Амаду Абдраман.
Президент Нигера Мохамед Базум был свергнут 26 июля в результате госпереворота. Тогда же руководители восстания сообщили о закрытии границ страны, введении комендантского часа и приостановке действия местной конституции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мятежники в Нигере отказали делегациям ЭКОВАС, ООН и Африканского союза во въезде в страну.
Читайте также
61%
1.32 106.89
1.45
Нашли ошибку?