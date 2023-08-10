Пушилин заявил, что от Клещеевки «почти ничего не осталось»

Населенный пункт в середины июля находится под контролем российских сил.
Фото: © РИА Новости
В результате боев за Клещеевку от населенного пункта «почти ничего не осталось». Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«От Клещеевки уже практически ничего не осталось, там все перерыто от снарядов, как от наших, так и от противника», — сказал он в эфире телеканала.
В середине июля стало известно, что российские военнослужащие полностью взяли под контроль село Клещеевка.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские подразделения наступают на купянском направлении на широком фронте и улучшили тактическое положение.
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