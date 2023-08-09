Российские военные улучшили тактическое положение на купянском направлении

Российские подразделения наступают на купянском направлении на широком фронте и улучшили тактическое положение. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Профессиональными и слаженными действиями российских подразделений за сутки отражено шесть атак и контратак подразделений 14-й, 32-й, 41-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики и урочища Маньковка Харьковской области», — уточнил Конашенков.

Кроме того, удары были нанесены по 67-й механизированной бригаде и 103-й бригаде территориальной обороны. Таким образом, противник потерял 75 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли упреждающие удары авиации и артиллерии по подразделениям четырех бригад боевиков ВСУ в Запорожской области.