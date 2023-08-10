Украина открыла временные коридоры в Черном море для торговых судов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 49 0

Последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одессы 16 июля.

Украина открыла временные коридоры в Черном море для торговых судов

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Ellerbrock / CHROMORANGE

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В ВМФ Украины сообщили об открытии временных коридоров для прохода кораблей в порты Черноморска, Одессы и Южного, а также беспрепятственного выхода их них.

«Объявлены временные коридоры для торговых судов, идущих в/из портов Украины», — написано в опубликованном в соцсетях ведомства тексе.

Уточняется также, что для гражданских судов будут предусмотрены новые временные маршруты.

В заявлении отмечается, что военная угроза и минная опасность на маршрутах не исключена. Капитаны и владельцы судов должны будут официально подтвердить свою готовность следовать по указанным маршрутам в указанных условиях.

Последний раз судно с украинским продовольствием выходило из портов страны 16 июля.

Москва приостановила свое участие в зерновой сделке 18 июля. Ранее соглашение неоднократно продлевалось, однако условия российской стороны соблюдены не были. Глава РФ Владимир Путин подтвердил готовность возобновления своего участия в инициативе при выполнении Западом условий Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Турция продолжает контакты по возобновлению зерновой сделки со всеми сторонами.

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