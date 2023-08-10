США продлили разрешение на оплату налогов и сборов в России

Решение было принято американским Минфином.
Фото: www.globallookpress.com / Guenter Fischer
Разрешение, позволяющее американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России, продлено до 8 ноября. Об этом сообщает Минфин США, распространив обновленную генеральную лицензию.
«При условии, что подобные операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в Российской Федерации», — говорится в документе.
Уточняется, что разрешение касается граждан США, физических и юридических лиц.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США ввели санкции против белорусской авиакомпании «Белавиа» и минского завода гражданской авиации.
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