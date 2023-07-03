«Выигравших просто не будет»: Медведев описал бессмысленность третьей мировой войны

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Дмитрий Медведев оценил вероятность вероятность ядерного апокалипсиса

«Выигравших просто не будет»: Медведев описал бессмысленность третьей мировой войны

Фото: www.globallookpress.com / McPHOTO/M. Gann via www.imago-im

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Тема:
Спецоперация

Украина при поддержке «друзей» из США «запустила в ход полный пакет «двойных стандартов», отметил зампред Совбеза России.

Одним из способов разрешения тектонического разлома в мире в будущем может стать третья мировая война, однако при таком исходе событий победителей не будет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Выигравших просто не будет, потому что нельзя рассматривать в качестве победы тот мир, в котором наступила ядерная зима, города-миллионники лежат в руинах, нет электричества из-за запредельного электромагнитного импульса, а огромное количество людей погибло от ударной волны, светового излучения», — отметил политик в статье для «Российской газеты».

Однако, как отметил Медведев, негативный сценарий вполне возможен по двум причинам: противостояние сейчас гораздо хуже, так как противники России действительно надумали разгромить крупнейшую ядерную державу, и они реально не видят никаких табу на применении ядерного оружия, так как США его уже применяли.

«Независимость и территориальную целостность, по мнению коллективного Запада, могут отстаивать только те, кому это высочайше дозволено. Остальные должны быть усмирены, раздавлены», — добавил он.

Медведев еще раз напомнил, что Россия такую политику Запада признавать и принимать не захотела, в связи с чем дала «жесткий и недвусмысленный» отпор.

К слову, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова еще 21 июня заявляла об агрессивном курсе США и НАТО в конфликте на Украине, который может привести к прямому столкновению ядреных держав. В свою очередь Москва, как подчеркивает дипломат, постоянно посылает Западу отрезвляющие сигналы, однако, одержимые антироссийской истерией политики не готовы адекватно все воспринимать.

За несколько дней до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса начиналась именно против киевского режима, но в настоящее время продолжается как фактическая война России с коллективным Западом.

О начале СВО 24 февраля 2022 года заявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских военных по мирным городам Донбасса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, между какими странами развернется основной конфликт в ХХI веке.

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