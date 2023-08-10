«Возможна корректировка»: изменятся ли цены на отечественные авто

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 7 0

«АвтоВАЗ» не планирует поднимать цены на базовые и бюджетные автомобили

«Возможна корректировка»: изменятся ли цены на отечественные авто

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Между тем темпы производства Granta, Vеstа и Nivа успешно наращиваются.

В планы «АвтоВАЗа» не входит повышение цен на локализованные, базовые и бюджетные версии машин, однако не исключена корректировка ценника ряда дорогих комплектаций автомобилей. Об этом в пресс-службе компании сообщил агентству РИА Новости.

Ранее в Telegram-каналах начала расползаться информация о том, что «АвтоВАЗ» якобы планирует повысить стоимость всех своих моделей автомобилей уже после 20 августа. По данным ресурсов, отсутствие некоторых компонентов для производства машин Lada спровоцировали дефицит. В компании же данную информацию опровергли.

«К примеру, стоимость базовых модификаций „Лады Гранты“ так и останется ниже 700 тысяч рублей. Возможна некоторая корректировка цен по более оснащенным модификациям», — прокомментировали в организации.

Повышение цен будет связано с комплектацией и дополнительными опциями, которые сегодня поставляют иностранные партнеры, а также некоторые российские, получающие сырье вне пределов страны.

В завершении в компании отметили, что производство на предприятиях наращивается. До 139 моделей из ряда бюджетных выпускается на заводах всего за час. Таким образом, «из под станка» за 60 минут выходит 54 бюджетных моделей Granta, 40 автомобилей Vesta, и 45 — Niva.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на каких машинах будут ездить чиновники в России.

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