Мечты не сбылись: что отец Волочковой раскрыл о прошлом балерины

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 26 0

Отец Волочковой мечтал сделать из нее легкоатлетку

Мечты не сбылись: что отец Волочковой раскрыл о прошлом балерины

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Педагоги твердили, что у нее есть все качества настоящей спортсменки.

В сети появился фрагмент старого интервью отца Анастасии Волочковой, чемпиона СССР по настольному теннису Юрия Волочкова. На видео он рассказывает, как мечтал сделать из дочери чемпионку по легкой атлетике, сообщает издание 7Дней.ru.

Помимо того, что он был известным спортсменом, он еще являлся и тренером. Обладая стойким характером, Волочков стремился развить в наследнице лучшие атлетические качества.

Родитель создал все условия для того, чтобы вырастить из нее настоящую спортсменку, отдав ее в специальную школу. Педагоги пришли к выводу, что Анастасия была способным ребенком со всеми необходимыми качествами, но она ответила решительным отказом.

«Она стоит возле меня и говорит: «Я буду балериной», — вспоминает отец танцовщицы.

Ранее 5-tv.ru писал о балетных травмах Волочковой.

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