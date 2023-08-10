Сына Михаила Ефремова выписали из больницы после падения с балкона

Сын заслуженного артиста России Михаила Ефремова, который пошел по стопам отца в пристрастии к пагубным привычкам, Николай больше месяца назад выпал с балкона третьего этажа своей квартиры. Он проходил лечение 40 дней, и вот наконец-то его выписали из больницы. Эту новость сообщил продюсер Илья Саглиани изданию KP.RU.

«Выписали из больницы Колю Ефремова. Впереди его ждет реабилитация. Пока он передвигается на костылях, но мы верим и знаем, что он пойдет, и все будет прекрасно у него», — сообщил продюсер.

Он отметил, что актеру еще нужно время на восстановление и ему важна поддержка. И не только от знакомых. Хорошей психологической помощью станут добрые слова от всех людей. Главное, обойтись без сплетен и домыслов.

Продюсер уверен в том, что актер реабилитируется и вернется к полноценной жизни. Восстановление Ефремова-младшего займет много времени. Актеру нужно будет заниматься с большим количеством специалистов, включая психолога. Первичный процесс реабилитации займет не менее полугода.

Ранее 5-tv.ru сообщал прогнозы врачей по состоянию сына Ефремова.