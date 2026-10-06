Главный Юра Голливуда: Борисова могут выдвинуть на «Оскар» в номинации «Лучший актер»

Varietу: Юру Борисова могут выдвинуть на «Оскар» в номинации «Лучший актер»

Юру Борисова могут выдвинуть на «Оскар» в номинации «Лучший актер» за фильм «Искусственный» режиссера Луки Гуаданьино. О планах наградной кампании сообщило Variety.

Официальную номинацию актер пока не получил.

В картине об истории OpenAI Борисов исполнил роль сооснователя и бывшего главного научного сотрудника компании Ильи Суцкевера. Сюжет посвящен его отношениям с Сэмом Альтманом: стремление развивать технологии сменяется разногласиями о возможностях и опасностях искусственного интеллекта.

В материале сообщается, что сыгравшего Альтмана Эндрю Гарфилда будут продвигать в категории «Лучшая мужская роль второго плана». В той же категории представят Марка Райлэнса, исполнившего роль ученого Джеффри Хинтона.

Моника Барбаро, сыгравшая Миру Мурати, поборется за номинацию на лучшую женскую роль второго плана.

Мировая премьера «Искусственного» прошла 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале. Выход фильма в кинотеатрах запланирован на 25 декабря.

Наградная кампания также охватит категории лучшего фильма, режиссуры и оригинального сценария для этой кинокартины.

Для Борисова возможная номинация станет второй. В 2025 году он претендовал на «Оскар» за роль Игоря в «Аноре» Шона Бейкера — тогда в категории лучшей мужской роли второго плана. Награду получил Киран Калкин за фильм «Настоящая боль».

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