Главный Юра Голливуда: Борисова могут выдвинуть на «Оскар» в номинации «Лучший актер»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 49 0

Он сыграл научного сотрудника Илью Суцкевера в картине «Искусственный» об OpenAI.

Номинация Юры Борисова на Оскар: за какой фильм

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Varietу: Юру Борисова могут выдвинуть на «Оскар» в номинации «Лучший актер»

Юру Борисова могут выдвинуть на «Оскар» в номинации «Лучший актер» за фильм «Искусственный» режиссера Луки Гуаданьино. О планах наградной кампании сообщило Variety.

Официальную номинацию актер пока не получил.

В картине об истории OpenAI Борисов исполнил роль сооснователя и бывшего главного научного сотрудника компании Ильи Суцкевера. Сюжет посвящен его отношениям с Сэмом Альтманом: стремление развивать технологии сменяется разногласиями о возможностях и опасностях искусственного интеллекта.

В материале сообщается, что сыгравшего Альтмана Эндрю Гарфилда будут продвигать в категории «Лучшая мужская роль второго плана». В той же категории представят Марка Райлэнса, исполнившего роль ученого Джеффри Хинтона.

Моника Барбаро, сыгравшая Миру Мурати, поборется за номинацию на лучшую женскую роль второго плана.

Мировая премьера «Искусственного» прошла 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале. Выход фильма в кинотеатрах запланирован на 25 декабря.

Наградная кампания также охватит категории лучшего фильма, режиссуры и оригинального сценария для этой кинокартины.

Для Борисова возможная номинация станет второй. В 2025 году он претендовал на «Оскар» за роль Игоря в «Аноре» Шона Бейкера — тогда в категории лучшей мужской роли второго плана. Награду получил Киран Калкин за фильм «Настоящая боль».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
84.93
1.45 95.33
1.01
Переговорщики и испытатели: в чем жизненное предназначение рожденных в ав...

Последние новости

12:45
Бездарность без мозгов: Меган Маркл сняла рекламу на кухне и опозорилась
12:44
Франция провела испытания новой ядерной ракеты без боезаряда
12:37
Прокуратура возбудила уголовное дело из-за смертельной для собак вакцины «Мультикан-8»
12:29
ВС России поразили склады боеприпасов и места хранения дронов ВСУ
12:23
Россияне открыли более 220 тысяч счетов в цифровых рублях за месяц
12:18
Российские войска освободили Голубково в Запорожской области

Сейчас читают

Кто может получить льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ
Не поверите: Ближний Восток дает больше нефти, чем до войны, но у цен есть причина
Боялся его: Зверев рассказал, почему не приехал на похороны Соседова
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня