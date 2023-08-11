Смартфоны на отечественной «Авроре» начали поступать в госорганы

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Проверка устройств проходит на фоне отказа от использования iPhone.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Российских чиновников переключат на «Аврору». Как пишут «Известия», госслужащим выдадут планшеты и смартфоны на базе российской операционной системы.

Первую партию уже привезли в Совет Федерации — пока для тестов. Проверка отечественных устройств проходит на фоне отказа от использования iPhone.

ФСБ до этого сообщила о раскрытии разведывательной сети, которая использует вредоносное ПО для шпионажа за пользователями. После этого во многих российских ведомствах запретили пользоваться американскими смартфонами на работе.

Ранее 5-tv.ru писал, что тысячам россиян, возможно, совсем скоро придется отказаться от любимых iPhone. Российские госкорпорации вводят для своих сотрудников запрет на использование смартфонов «яблочной» компании на работе.

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