Смартфоны на отечественной «Авроре» начали поступать в госорганы
Проверка устройств проходит на фоне отказа от использования iPhone.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Российских чиновников переключат на «Аврору». Как пишут «Известия», госслужащим выдадут планшеты и смартфоны на базе российской операционной системы.
Первую партию уже привезли в Совет Федерации — пока для тестов. Проверка отечественных устройств проходит на фоне отказа от использования iPhone.
ФСБ до этого сообщила о раскрытии разведывательной сети, которая использует вредоносное ПО для шпионажа за пользователями. После этого во многих российских ведомствах запретили пользоваться американскими смартфонами на работе.
Ранее 5-tv.ru писал, что тысячам россиян, возможно, совсем скоро придется отказаться от любимых iPhone. Российские госкорпорации вводят для своих сотрудников запрет на использование смартфонов «яблочной» компании на работе.
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