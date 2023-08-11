Тело двухлетнего ребенка нашли в реке в Республике Алтай

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Полина Долгова
Полина Долгова 12 0

Мальчик погиб на глазах у матери.

Тело двухлетнего ребенка нашли в реке в Республике Алтай

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Мертвого двухлетнего малыша обнаружили в реке Мульта, в Алтайском крае, сообщается в пресс-службе регионального управления СК России.

По данным следствия, 10 августа на территории Усть-Коксинского района, 22-летняя жительница села Мульта пошла купаться, оставив двухлетнего мальчика на берегу. Когда женщина оказалась в воде, она увидела, что ее сын также в реке и его уносит течение. Самостоятельно спасти ребенка не удалось, поэтому женщина обратилась в службу спасения.

Сотрудники МЧС нашли бездыханное тело малыша на расстоянии около 700 метров вниз по течению от места трагедии. Его осмотрели и отправили на проведение судебной медицинской экспертизы.

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Следственный комитет выясняет все детали трагедии и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Алтайском крае нашли тело 13-летнего подростка.

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