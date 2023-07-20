Загадочная смерть в дикой природе: в Алтайском крае нашли тело 13-летнего подростка

Добровольцы искали мальчика несколько дней и прошли 350 километров.

В Алтайском крае был найден мертвым 13-летний подросток из Бийска. Мальчика искали несколько дней целые отряды людей. Об этом пишет поисковый отряд «ЛизаАлерт» в своем блоге.

«Во время поисков добровольцы практически полностью осмотрели район проживания, где пропал мальчик. Ребята клеили ориентировки, опрашивали местных жителей», — говорится в сообщении.

Более того, добровольцы даже опрашивали соседние СНТ. По итогу, люди прошли путь в 350 километров, но нашли мальчика мертвым в реке.

Что произошло — пока не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как подросток с тяжелым диагнозом пропал без вести под Екатеринбургом.