Отец погибшей в Каменске-Уральском школьницы назвал причину ее смерти

Ранее родитель эту версию отрицал — не мог поверить, что его дочь способна на такое.

Названа предварительная причина смерти выпускницы девятого класса, тело которой было найдено в лесополосе Каменска-Уральского в Свердловской области. Ее отец сообщил порталу E1.ru, что девочка отравилась.

«Отравление синтетическим препаратом», — уточнил он.

Какое именно вещество приняла школьница — неизвестно. Это покажут результаты экспертизы, которые появятся не раньше чем через месяц. Других подробностей о случившемся нет.

По словам родителя, расследование продолжается. Полиция запрашивает записи с камер видеонаблюдения и проводит иные мероприятия для установления всех деталей и обстоятельств.

По одной из версий, девочку мог кто-то поджидать.

Примечательно, что ранее отец покойной отрицал возможность употребления ребенком запрещенным веществ. По его словам, весь вечер она переписывалась с ним о будущем, а в состоянии опьянения вряд ли смогла бы вести диалог со старшими, считал он.

О пропаже школьницы полиции сообщила ее мать. Они проживают без отца, однако тот принимает участие в воспитании девочки. Известно, что подросток возвращалась из Екатеринбурга в область после подачи документов в педагогический колледж. Ее труп нашли спустя два дня в небольшой канаве неподалеку от тротуара, идущего вдоль лесополосы.

Ранее 5-tv.ru писал, что что пропавшую в Белгородской области девушку обнаружили мертвой на кладбище.